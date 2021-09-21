FETÖ’ye ağır darbe: 132 kişi deşifre edildi

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün TSK Mahrem ve Rehberlik Yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleşti. Operasyonda alınan ifadeler neticesinde 132 kişinin örgütle iltisakının ilk kez deşifre edildiği ifade edildi.

Müslüm EVCİ

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Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün TSK Mahrem ve Rehberlik Yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleşti. Alınan ifadeler neticesinde kripto olarak belirlenen ve haklarında henüz işlem bulunmayan 132 şahsın örgütle iltisakının ilk defa deşifre edildiği ifade edildi.

GÖZALTINA ALINAN 11 ŞAHSIN 3 Ü TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonda emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar ve teknik takip sonrasında 11 şahıs gözaltına alındı. Adliyedeki İşlemleri tamamlanan 11 şüpheliden 8′ i serbest bırakıldı ve FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.