Fırtınada çam ağacı otomobilin üzerine devrildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, fırtına nedeniyle tonlarca ağırlığındaki çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

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Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık yarım asırlık çam ağacı saat 15.30 sıralarında fırtına nedeniyle yolun karşısında park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Marketin önünde park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, tonlarca ağırlığındaki ağaç, Alaşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından motorlu testere ile kesildi.

“ŞANS ESERİ SOKAKLARDA KİMSE YOKTU”

Olayda şans eseri yaralanan veya ölen olmazken, mahalle muhtarı Salih Taşlıyol, “Saat 15.30 sıralarında 15 dakika şiddetli bir fırtına esti. Şiddetli fırtına nedeniyle şans eseri sokaklarda kimse yoktu. Cadde üzerinde fırtına nedeniyle insan olmaması vatandaşlarımız için bir şanstı. Ağacın devrilmesi sonucu cadde üzerinde bulunan bir otomobilde maddi hasar oluştu. Olayda her hangi bir can kaybı yaşanmadı. Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağladı, Alaşehir Belediye ekipleri de ağacı parçalayarak, otomobili kurtardılar” dedi. DHA



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