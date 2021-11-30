Fırtınada hasar gören fabrikanın çatısını onarırken düşerek öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fırtınada hasar gören fabrikanın çatısını tamir etmeye çalışan Yurdal Gökçe (41), dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan Yurdal Gökçe yaşamını yitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay akşam saatlerinde, Gebze Muallimköy Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Lodostan zarar gören çatıyı tamir etmek için çıkan Yurdal Gökçe, ayağının kayması sonucu metrelerce yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

İşçilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan Yurdal Gökçe’yi özel bir hastaneye kaldırdı.

Yurdal Gökçe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi Çekebilir Prof. Dr. Kadıoğlu: Her fırtınada başa sarıyoruz