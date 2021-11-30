Fırtınada otobüs terminalinin dış cephesi çöktü, faciadan dönüldü
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde etkili olan lodos sebebi ile otobüs terminalinin ahşap dış cephesi çöktü. Dış cephenin çöktüğü alanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi İnebolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs terminalinin dışına ‘İnebolu evi' görünümü vermek amacıyla yapılan dış cephe, aniden etkili olan lodos sebebiyle çöktü.
Yaşanan olayda bir araç zarar gördü. Ahşap cephenin çöktüğü alanda kimsenin olmaması ise olası faciayı önledi.
Yaşanan olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise çöken dış cephenin kaldırılması için çalışma başlattı.
ZONGULDAK’TA DA TERMİNALİN SU ALAN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde de otobüs terminalinin asma tavanı, yağmur nedeniyle su alınca çöktü. Terminal kapısında bekleyen görevli, tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yağış sırasında terminalin asma tavanı, su almaya başladı. Görevlilerin dikkatiyle terminal boşaltıldı. Bir süre sonra asma tavan, büyük gürültüyle çöktü. Terminalin kapısında bekleyen görevli ise tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Terminalin boşaltılmasıyla olası facianın önüne geçilirken, tavanın çökme anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.