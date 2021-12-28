Fren yerine gaza basılan otomobil öğrencilerin arasına daldı: 11 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobil, okuldan çıkan öğrencilere çarptı. Kazada 11 öğrenci yaralanırken, yol kenarındaki taşlara çarparak duran otomobilin sürücüsü ise kaçtı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen 63 N 2215 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre fren yerine gaza basınca Siverek Kız Anadolu Lisesinden çıkarak evlerine dönen öğrencilerin arasına daldı. Kazada 11 öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrenciler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yol kenarındaki taşlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ise kayıplara karıştı. Polis, otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. DHA

İlginizi Çekebilir CHP'li Özel: Bakanlara yetkiler intikam alsın diye verilmez