Freni boşalan vinç 7 aracı birbirine kattı

Kırıkkale'de freni boşalan vincin kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı kavşağında meydana geldi. B.Ö. idaresindeki Kırıkkale Belediyesi’ne ait 71 AE 268 plakalı vincin, kırmızı ışığa geldiği sırada freni boşaldı. Kontrolden çıkan vinç kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptıktan sonra 1 kilometre ileride durdu.

Kazada, Saadet Ünver (42) ve Sultan Ünver (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)