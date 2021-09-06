Freni patlayan servis aracı öğrencilerin arasına daldı

İstanbul Sultangazi'de freni patlayan servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilerin arasına daldı. Kazada 2 veli ve 2 öğrenci yaralandı.

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Olay saat 13.45 sıralarında Aydın Uçkan İlkokulu önünde yaşandı. Yokuş aşağı inen servis aracı freni patlayınca okul önünde bekleyen veli ve öğrencilerin arasına daldı. Araç bir otomobile vurarak durdu. Yaşanan kazada iki öğrenci iki de veli olmak üzere toplam dört kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı iki öğrenci çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı veliler ise ola yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.