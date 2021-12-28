Freni patlayan TIR duvarı yıkıp yola uçtu

Hatay’ın Belen ilçesinde freni patlayan tır bir evin bahçe duvarını yıkıp on metreden yola devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.

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Hatay'ın Belen ilçesinden İskenderun istikametine yokuş aşağı seyreden konteyner yüklü TIR’ın freni patladı. Korna çalarak seyretmeye devam eden TIR Sarımazı Mahallesi’nde rampa benzeri tali yola saptı ve burada bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra 10 metreden ana yola uçtu.

Kaza sonrası TIR sürücüsü Yasin Karakuş (24) ve yanındaki Arif Kara (25) araç içinde sıkıştı. Vinç yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulans ile İskenderun Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.