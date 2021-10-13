Fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı

Ankara'da tehdit edilip, dövülerek fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 14 kadın, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Gözaltına alınan 2 şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada; kadınları fuhşa zorladığı belirlenen çete tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonunda K.S.’nin, gelir seviyeleri düşük ülkelerde yaşayan ve ekonomik olarak zor durumda olan kadınları iş vaadiyle kandırarak, Türkiye’ye getirdiği belirlendi. K.S.’nin yurt dışından getirdiği 14 kadını tehdit ederek, fuhuş yapmaya zorladığı tespit edildi. K.S.’ye, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan B.T.’nin yardım ettiği, fuhşa zorlanan kadınları otellere götürüp, getirdiği saptandı.

Şüphelilerin kontrollerindeki evlere yerleştirilip, pasaportlarına el konulan, tehdit edilip fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 14 kadın, polisin eş zamanlı operasyonuyla kurtarılarak, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

K.S. ve B.T. de evlerine yapılan baskında ‘insan ticareti’, ‘fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçlarından gözaltına alındı. K.S.nin aynı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.S. tutuklandı, B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)