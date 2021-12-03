Gaziantepli hayırseverlerden eğitime 1 milyarlık destek

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle Vali Davut Gül tarafından başlatılan '100. Yılda 100 Hayırsever' Kampanyası kapsamında, hayırseverler tarafından yaklaşık 1 milyar TL bağışta bulunuldu.

Ahmet KAYA

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Gaziantep’te göreve başladığı günden itibaren birçok alanda sosyal yaşama hayat veren projelere imza atan Gaziantep Valisi Davut’un Gül tarafından başlatılan 100.Yılda 100 Hayırsever kampanyasında hedefin üzerine çıkılarak,122 hayırsever, 132 tesis yapmak üzere destek verdi.

Bu kapsamda, 2 bin 242 derslikli 97 okul, 2 spor salonu, 2 kütüphane, 200 kişilik bir pansiyon, 131 derslikli 4-6 yaş Kur'an Kursu, 330 öğrenci kapasiteli 3 yatılı Kur'an Kursu, 1 Aile ve Din Rehberlik Merkezi ve bir de Diyanet Merkezinin yapımı gerçekleştirilecek.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere tüm kesimlerden gelen destek sayesinde kampanyanın hedeflenenin de üzerinde bir katılımla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bundan önce olduğu gibi bu girişimimizde de Gaziantep Modeli ile hedefimize ulaştık. Gaziantep için elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

132 TESİS YAPILACAK

İstanbul'dan sonra en fazla Suriyeli göçü alan Gaziantep'te ortaya çıkan fiziki eksikliğin giderilmesi için başlatılan çalışmalar doğrultusunda yapılacak 132 tesisin toplam maliyetinin 1 milyar 440 bin TL olduğu, bunun 978 milyon 745 bin TL'sinin bu kampanya ile sağlandığı belirtildi.

Gaziantep'te eğitimin Kampanyası'na destek veren hayırseverlere bugün (3 Aralık 2021 Cuma Günü) Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek törenle madalya verilecek.

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