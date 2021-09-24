Gaziantep’te hareketli dakikalar

Gaziantep'te uygulama noktasından kaçan araçtan polise silah doğrultulunca, ekipler araçtaki bir şahsı kolundan vurarak yaraladı, 2 şahıs ise kaçtı. Kaçan şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bulvar üzerindeki kontrol noktasından geçmek isteyen şüpheli bir araç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sonucu bir noktada kıstırılan araç içerisindeki 3 şahıs, polis ekiplerine silahla ateş etmek istedi. Bu esnada şahıslardan Ömer Faruk H. ekipler tarafından kolundan vurularak etkisiz hale getirildi. Diğer 2 şahıs ise kargaşadan faydalanarak olay yerinden kaçtı.

KOLUNDAN VURULAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Kolundan vurularak yaralanan Ömer Faruk H. isimli şüpheli şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan iki şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma sürerken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. (İHA)