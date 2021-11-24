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Gaziantep’te PKK operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep’te PKK operasyonu: 8 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Suriye uyruklu 9 şüphelinin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda şüphelilerden 8’i yakalandı.

Adreslerinde çeşitli suç unsurları ve dijital materyaller bulunan şüpheliler, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. DHA

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