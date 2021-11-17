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Gaziantep’te ‘sahte altın’ operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Gaziantep’te ‘sahte altın’ operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin kentteki kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, eşkalini belirlediği ve ismi açıklanmayan 5 kişiyi, sahte 741 adet tam, yarım ve çeyrek altınla yakaladı.

Şüphelilerin yanında ayrıca 25 gram metamfetamin, 15 gram esrar ve 1 hassas terazi de ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. DHA

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