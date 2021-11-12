Gece boyu ormanda arandı, cep telefonu elinde bulvarda bulundu

Sivas'ta geçtiğimiz gece saat 21.45'te genç bir kadın, Kardaşlar Ormanı’nda kaybolduğu ihbarında bulundu. İsminin E.Y. olduğunu söyleyen genç kadın, ormanda yolunu kaybettiğini ve çok üşüdüğünü belirterek yardım istedi.

İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri ormanda arama çalışması başlattı. Genç kadın sabaha kadar arandı. İlerleyen saatlerde arama çalışmalarına Jandarma güçleri de destek verdi. Telefon sinyali takip edilerek yapılan arama çalışmalarında genç kadına bir türlü ulaşılamadı.