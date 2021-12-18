“Geçinemiyoruz” diyenlere polis müdahalesi

Tunceli’de, Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılmak istenen "Geçinemiyoruz" eylemine Tunceli Valiliği tarafından izin verilmedi. Emek ve Demokrasi Güçleri'nin durumu protesto etmek için Seyit Rıza Meydanı'nda basın açıklaması yapmak istemesine de polis müdahale etti.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli'de Emek ve Demokrasi Platformunun düzenleyeceği zamlara karşı ‘Geçinemiyoruz' mitingine Tunceli Valiliği izin vermedi.

Bu durum üzerine Emek ve Demokrasi Platformu Seyit Rıza Meydanında basın açıklaması yapmak istedi. Seyit Rıza Meydanında açıklama için toplanan kitleye polisler tarafından müdahale edildi. Polis müdahalesinin ardından sonrası grup Sanat Sokağına yürüyüş yaparak basın açıklaması gerçekleştirdi.

“AÇIKLANAN ARTIŞ EMEKÇİYE NEFES OLMAYACAKTIR”

Sanat Sokağında grup adına açıklama yapan Emek Partisi Tunceli il yöneticisi Kadir Ulaş, “Yeni oran 4 bin 250 TL olarak açıklandı. Açık ki, iktidar asgari ücreti ‘standart ücret' haline getirerek milyonlarca emekçiyi açlık sınırında sınamaya devam etmektedir. Yüksek enflasyon ve TL'nin sürekli değer kaybına rağmen 4 bin TL bandına kamuoyunun hazırlanması da bunun bir ifadesidir. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve TL'nin sürekli biçimde erimesi karşısında asgari ücret artışının emekçiler lehine somut bir karşılığı yoktur. Hal bu iken, Erdoğan'ın cevabı ‘Sizin zamanınızda çalışana dolarla mı maaş veriyordunuz' şeklinde olmuştur. Bu ifadeler gerçeği yansıtmadığı gibi adeta halkın aklıyla dalga geçildiğinin de açık göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

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