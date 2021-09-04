Giresun’da tüyler ürperten vahşet

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde iki kedi yavrusu, birinin başı ve bacakları, diğeri de çeşitli yerlerinden kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Şebinkarahisar'ın Bülbül mahallesinde bir ara sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre PTT caddesindeki bir ara sokakta birinin başı ve bacakları kesilmiş iki kedi yavrusu ölü olarak bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayvan severlerin sosyal medyadan duruma tepki göstermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Şebinkarahisar'da yaşanan üzücü olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek konuyu takip ettiklerini ve olayın faillerinin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ifade etti. İHA

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