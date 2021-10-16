Giresun’da zehirlenme bulgusu ile 6 kişi tedaviye alındı

Giresun'da bir işletmede çalışan 6 kişi zehirlenme bulguları ile kaldırıldıkları hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındı.

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Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada zehirlenme bulguları bulunan 6 kişinin kentteki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığını belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

* Ayrıntılı muayene sonucu bu kişilerin aynı işletmede çalıştıkları ve atropin zehirlenmesi benzeri bulgularla hastaneye başvurdukları belirlendi.

* Takip ve tedavilerine acil olarak başlanan vatandaşlarımızın nasıl zehirlendikleri ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatılmış olup tedavileri yoğun bakımda devam etmektedir.

* Yemek kaynaklı bir zehirlenme olması ihtimali dahilinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte analizlerimiz devam etmektedir. DHA