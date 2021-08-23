Haberler - Günün İçinden

Göçük altında kalan genç hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü yakınlarında taş ocağından kum almaya çalışan kepçenin şoförü Ersen Dağlı hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Göçük altında kalan genç hayatını kaybetti

Örtülüce köyü yakınlarında bulunan taş ocağından kum almaya çalışan Ersen Dağlı´nın kullandığı kepçenin üzerine toprak göçtü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Dağlı´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dağlı’nın cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

Göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir Göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti İşçi kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kaldı İlginizi Çekebilir İşçi kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kaldı