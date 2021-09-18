Güllü nineyle hemşirenin aşı diyaloğu gülümsetti

Elazığ'da 9 aydır aşı olmaktan korkan 65 yaşındaki Güllü Yıldız ile hemşire arasında geçen diyalog güldürdü. Güllü nine aşı olduktan sonra hemşireye ‘hiç acımadı, yoksa sen aşı yapmadın mı’ demesi kendisi başta olmak üzere orada bulunan herkesi kahkahaya boğdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün aşı haritasında aşılamanın en az olduğu iller arasında Elazığ'ın da yer aldığını bildirmişti.

Kent genelinde 200 aşılama noktası ile 40 mobil gezici ekip, vatandaşları aşılamada hummalı çalışmalarını 7/24 saat sürdürüyor. Şimdiye kadar 644 bin 800 aşının yapıldığı kent, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 73.5 oranla yükselişe geçti.

“YOKSA AŞI YAPMADIN MI”

9 aydır aşı olmayan Güllü Yıldız'ın hemşireler ile sohbeti ise gülümsetti Sağlık çalışanı oğlunun ısrarı üzerine aşı olmaya geldiğini ve aşı olmaktan korktuğu gözlemlenen Güllü Yıldız, aşı olduktan sonra hemşireye, ‘hiç acımadı, yoksa sen aşı yapmadın mı' demesi orada bulunan herkesi gülümsetti.

“AŞILAMADA YÜZDE 73.5'TE”

Kentteki son durumu açıklayan Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Ali Atar, şu ifadeleri kullandı;

*Aşılamada ciddi bir orana sahibiz. Vatandaşlarımıza ulaşma ve aşılama oranımızı arttırmak için şehrimizin ileri gelenlerin destekleriyle sağlıkçı arkadaşlarımızın gece gündüz demeden fedakarca çalışmalarımızı yürütüyoruz.

*Bugün de aşı standımızı Cem Evi'nin önünde kurduk. Sağ olsun, vatandaşlarımız da bir teveccüh gösterdiler. Aşılarımız pandemi ile mücadelede elimizdeki en önemli gücümüz.

*Aşı olmayanların maalesef rahatsızlandıklarını yoğun bakımda ve hastanede tedavi gördüklerini hatta vefat durumlarına şahit oluyoruz. Aşı oranı, birinci aşıya göre hesaplanıyor.

*Elazığ ili bugün itibariyle aşılamada yüzde 73.5'te ve bilindiği üzere yüzde 75'i kriter olarak alınarak haritada mavi oluyor. Birkaç gün içerisinde mavi olacağımıza inanıyorum. İHA

İlginizi Çekebilir Yüz yüze eğitimde kaç sınıf kapatıldı? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı