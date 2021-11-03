Gülyalı Belediyesi, 25 yıllık borcun tamamını sıfırladı

Ordu'nun Gülyalı Belediyesi, belediyenin 25 yıllık borcunu 2,5 yılda sıfırladıklarını duyurdu. CHP’li Başkan Ulaş Tepe, “Belediyemizin maliye hazinesine olan yaklaşık 2,5 milyon TL tutarındaki borcunun tamamını sıfırladık” açıklamasında bulundu.

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Ordu Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, belediyenin yaklaşık 2,5 milyon TL tutarındaki borcunun tamamının sıfırlandığını duyurdu.

“ARTIK GÜLYALI BELEDİYESİ’NİN ÖNÜ DAHA AÇIK”

Tepe, şunları söyledi:

“Gülyalı tarihinde bir ilke imza atarak maliye hazinesine olan borcumuzu sıfırladık. Bugün itibarıyla belediyemizin maliyeye tek kuruş borcu yok. Borçların sıfırlanması için iki yıllık uzun ve özverili bir çalışma ortaya koyduk. Artık Gülyalı Belediyesi'nin önü daha açık.

Geleceğe emin adımlarla yürüyen, borç çıkmazından ve sarmalından kurtulmuş bir belediye var. Önümüzdeki süreçte projelerimize ve hizmetlerimize daha fazla motive olarak Gülyalı'yı ön plana çıkarmayı sürdüreceğiz. Bu yapıyı sürdürülebilir kılmak için uyguladığımız mali politikaları titizlikle uygulamayı da elden bırakmayacağız.”

“HEM HİZMET YAPIYORUZ HEM BORÇLARI SIFIRLIYORUZ”

5 yıllık görev sürecinin yarısını tamamladıklarını hatırlatan Başkan Tepe, şunları söyledi:

“Geride kalan 2,5 yıllık süreçte Gülyalı'da önemli bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdik. 13 mahallemizde yürüttüğümüz çalışmalarda Gülyalı'nın bugüne kadar ertelenen yapısal sorunlarına çözümler getirdik. Ortaya koyduğumuz çalışmalarla Gülyalı'yı bölgenin parlayan yıldızı yaptık.

Hem belediyemiz kanalıyla hem de özel sektör ve diğer kamu yatırımlarıyla Gülyalı yıllar süren yatırım ihtiyacını gidermeye başladı. Bütün bu çalışmaların yanında belediye olarak da mali tablomuzu baştan aşağı değiştirmeyi başardık. Hem hizmet yapan hem borçlarını günden güne eriten bir belediyeyiz. Kaynak yaratmak bizim işimiz.”

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