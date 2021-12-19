Güvercin beslerken sırtından bıçaklandı

Malatya’da güvercin beslediği esnada sırtından bıçaklanan şahıs yaralanırken, olayın şüphelisi polis merkezine giderek teslim oldu.

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Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bentbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09.10 sularında Şehit Hakan Artuç Sokak’ta bulunan ikametinin çatı kısmında güvercin besleyen C.K.'nin yanına gelen H.Y. ile ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından H.Y., C.K.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli H.Y. polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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