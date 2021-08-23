Hacıhıdır Barajı’nda su seviyesi düştü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 1989 yılında sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü.

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İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Şehir Çayı üzerinde sulama için kullanılan Hacıhıdır Barajı’nın su seviyesi, mevsimsel yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle ilk kez düştü. Baraj, kuruma noktasına geldi.

2 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren barajda su seviyesinin düşmesi, bölge çiftçilerinde endişeye neden oldu.

“SU SEVİYESİNİN BU KADAR ÇEKİLDİĞİNİ İLK KEZ GÖRDÜM”

Barajın su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü belirten Mehmet Kırklar, “Yıllardır burada yaşıyoruz, baraj gölünde su seviyesinin bu kadar çekildiğini ilk kez gördüm. Son iki yıldır yağmur az yağıyor ve kuraklık var. Büyük ölçüde sulamada yapıyorduk. Kuraklık nedeniyle baraj gölü kuruma noktasına geldi” dedi. DHA