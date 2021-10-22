Hadımköy’de trafik kazasında yarış iddiası

İstanbul Hadımköy'de sürücülerinin hız yaparak birbirleriyle yarış yaptığı iddia edilen iki otomobilden biri, önlerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. İki otomobilin hasar gördüğü kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, öğlen saatlerinde Hadımköy Çatalca yolunda meydana geldi. Birbirleriyle yarıştığı iddia edilen iki otomobil sürücüsü, yolda süratli bir şekilde ilerledi. Otomobillerden biri önündeki bir başka otomobile çarptı. Çarpışan iki otomobil de hasar görürken, iki sürücü de şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Diğer otomobilin sürücüsü kazaya aldırmayıp durmayarak, aracıyla uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine sevk edilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı arkadan gelen yoldaki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen iki otomobilden birinin önündeki otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobillerin savrulduğu görülüyor. Diğer otomobil sürücüsünün kazaya rağmen durmayarak yoluna devam ettiği kameraya yansıyor. DHA