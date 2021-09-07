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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 22:44 - 07 Eylül 2021 Güncellenme:
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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi, Ilıca köyü yakınlarında meydana geldi.

Hasan Taşkın yönetimindeki 58 AAB 893 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Doğan yönetimindeki 60 SD 361 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Talat Özcan, Salman ve Anşa Uzun yaralandı.

Yaralılardan Anşa Uzun Yıldızeli Devlet Hastanesi’nde, sürücülerden Hasan Doğan ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerine devam edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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