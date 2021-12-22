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Hafriyat kamyonu yine dehşet saçtı

İstanbul Eyüpsultan'da yanındaki 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hafriyat kamyonu yine dehşet saçtı

Eyüpsultan Pirinçci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı yolu üzerindeki kaza saat  13.00 sıralarında meydana geldi.

Bedriye Kubaşık (34) yaşındaki kadın, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada kadına, E.H yönetimindeki 34 LDT 69 hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında sürüklenen kadını gören çevredekiler bağırarak sürücüyü durdurdu.

DEHŞET KAMERADA

Kubaşık olay yerinde hayatını kaybederken, çocuklar ise kazadan kıl payı kurtuldu. Acı haberi duyarak olay yerine koşan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. DHA

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