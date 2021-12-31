Hakkari’de uyuşturucu operasyonu: 114 kilo ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güvenli ve Yılmaz köyü kırsalında Jandarma timlerinin insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonunda, 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari’de bugün gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Güvenli ve Yılmaz köyü kırsalında uyuşturucu ihbarı aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye İHA destekli operasyon düzenledi.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyon sonucunda 103 kilo 500 gram eroin, 10 kilo 500 gram ise metamfetamin ile 3 at ele geçirildi. Operasyonda şüpheli 1 kişide gözaltına alındı. Jandarmanın ekiplerin bölgedeki operasyonları sürüyor.