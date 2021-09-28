Halı yıkamacıda bekletilen etlere el konuldu

Avcılar'daki halı yıkama yerinde yapılan denetimde sağlıksız koşullarda bekletilen 14 torba kıyma ve 4 kasa tavuk kemiğine el konuldu. Et ürünleri gömülürken, işyeri sahibi etleri sahipsiz hayvanlara vermek için hazırladığını söyledi.

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Firuzköy Mahallesi’ndeki Kadir Özdemir Caddesi üzerinde bulunan işyerinde kıyma çekildiği ihbar edildi. Bunun üzerine Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Giden ekip, Mehmet Seydi Tombak isimli halıcının girişteki kıyma çekme makinesi ile kurutulmuş ekmek ve tavuk kemiklerini çekerek kıyma haline getirdiğini ayrıca içerideki derin dondurucuda büyük plastik torbalar içerisinde saklandığını belirleyince Avcılar Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Zabıta ekibi, polis ve Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri işyerinde 4 kasa tavuk kemiği, çuvallar içerisinde kuru ekmek ve çekilmiş halde derin dondurucuda saklanan kıyma dolu 14 plastik torba bulunduğunu belirledi. Halı yıkama yerinin sahibi Mehmet Seydi Tombak, bayat ekmekleri, tavuk kemiklerini ve etleri Çatalca’daki sahipsiz hayvanlara yem olarak vermek için hazırladığını söyledi. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu amaçla bile olsa son derece sağlıksız bir ortamda izinsiz yapılamayacağını, çekilmiş kıyma ve diğer malzemelere el konulacağını, işyerinin tedbir amacıyla mühürleneceğini hazırlanacak rapora göre cezai işlem uygulanacağını söyledi. Belediye temizlik işleri müdürlüğünden getirilen bir kepçeye taşınan kıyma, kemik ve kuru ekmekler ilçe dışındaki bir arazide kazılan bir çukura kireçlenerek gömülmek üzere götürüldü. İşyeri için hazırlanan raporun inceleneceği hijyen olmayan yöntemle atıkların kıyma haline getirilmesi nedeniyle bunu yapana bin ile 60 bin TL arasında para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Tombak, ‘Hayır’ amacıyla yaptığı bu çalışmayı bir daha tekrarlamayacağını belirterek işyerinin mühürlenmemesini isterken, zabıta görevlisi “Siz hayırlı bir iş yaptığınızı söylüyorsunuz ancak, amaç veya görüntü farklı da olabilir. Bunlar farklı amaçla da kullanılıyor olabilir. Gereken yasal işlem yapılacak” dedi.

Zabıta yetkilileri şikayet üzerine halı yıkama yerine geldiklerini geldiklerini kemik ve artıklarının ekmek ile karıştırılarak kıyma haline getirildiğini belirlediklerini mevzuata göre işyerini mühürlediklerini belirtirken Mehmet Seydi Tombak, kendisinin de kedi ve köpek beslediğini ifade ederek, “Hafta sonları Çatalca’ya gidiyorum hayrına bunları veriyorum 6-7 aydır yapıyorum. Kemikleri rahat yemeleri için kıyma haline getiriyorum” dedi. (DHA)