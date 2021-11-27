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Halk, hamsi kuyruğuna girdi

İstanbul'da düzenlenen Hamsi Festivali’ne katılan vatandaşlara 2 buçuk ton hamsi dağıtıldı. Karadenizli sanatçıların sahne aldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Halk, hamsi kuyruğuna girdi

İstanbul Ümraniye’de düzenlenen Hamsi Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde vatandaşlar hem hamsi yedi hem de Karadenizli sanatçıların konseriyle eğlendi.

Ümraniye Hamsi Festivali'ne katılan Samet Akgün, “Daha önce başka etkinliklerle karşılaşıyorduk gitmek istiyorduk. Hava da güzel haftanın son gününde güzel bir hafta sonunda çocuklarımla beraber geldik. Canlı müzik eşliğinde hamsi tava bu işin ekstrası oldu. Memnunuz, belediyenin vatandaşlara böyle açık alanlarda etkinlikler düzenlemesi sosyal belediyecilik adına güzel. Biz de güzel bir şekilde eğlenerek, hamsilerin tadına bakarak bu anı değerlendirdik. Bizim için hoş bir anı oldu” dedi. İHA

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