Hastanede satırla dehşet saçtı
Muğla'da hastanedeki güvenlik görevlilerine satırla saldıran ve sağlık çalışanlarına hakarette bulunan Tolga İ. ile kız arkadaşı Elif Ö. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga İ. tutuklanırken, Elif Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, sabah saatlerinde Dalaman Devlet Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi. Hastanede tedavisi süren kız arkadaşı Elif Ö.’yü görmesine izin verilmediğini ileri süren Tolga İ, yanında getirdiği satırla dehşet saçtı.
Sağlık çalışanlarına hakaret eden Tolga İ.’nin güvenlik görevlilerine de satırla saldırması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine hastaneye sevk edilen gelen polis ekipleri, Tolga İ.’ye kelepçe takacağı sırada kız arkadaşı Elif Ö. ise müşahede odasından aldığı makasla çevresindekilere saldırmaya çalıştı. Olay sırasında iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga İ. tutuklanırken, Elif Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA