Hatay’da 48 saatlik elektrik kesintisi protestosu

Hatay'da 48 saattir verilemeyen elektrik, vatandaşları isyan ettirdi. Hataylılar, dağıtım şirketini, ellerindeki cep telefonlarının ışıklarını yakarak protesto etti.

Can ÇAPAR

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, ilçedeki 48 saatlik elektrik kesintisini basın açıklaması ile protesto etti. Vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını yakarak, elektrik dağıtım şirketine seslendi.

Mahalle sakinleri adına açıklama yapan Bahçelievler Mahalle Muhtarı Ömer Semih Arslan, “Bizim işçi, personel ve şahıslarla ilgili sorunumuz yoktur. Mahallemizde elektrikler ilgili eksikliklerin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulunmak için buradayız” dedi.

“SAVAŞ HALİNDEKİ SURİYE’DE ELEKTRİK VAR BİZDE YOK”

Bir başka mahalle sakini de “2022’ye geçiyoruz ancak savaş halindeki Suriye’de elektrik var bizde yok. 48 saattir elektrik yok. Suriye’yi geçtik” dedi.

Diğer bir mahalle sakini de tepkisini “Suriye’ye elektriği biz veriyoruz ama memleketimizde elektrik yok. Böyle bir şey olabilir mi ya?” ifadeleriyle dile getirdi.

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