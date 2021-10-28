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Hatay’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin baskın yaptığı bir evde, para kasası içerisinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 212 sikke, 24 obje ve 2 heykel ele geçirildi.

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Hatay’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, İskenderun ilçesindeki bir eve baskın yapıldı.

Evde yapılan aramada, para kasası içerisinde, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu sanılan 212 sikke, 24 obje ve 2 heykel ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı. DHA

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