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Hatay’da zırhlı askeri araç devrildi: 5 yaralı

Hatay'da, zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen askerler, çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

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Hatay’da zırhlı askeri araç devrildi: 5 yaralı

Kaza, saat 16.15’te Hatay-Antakya karayolunda meydana geldi. ‘Kirpi’ adı verilen askeri zırhlı araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada 5 asker yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan çıkarılan 5 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. DHA

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