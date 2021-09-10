Havaya ateş açılan asker eğlencesinde 5 kişi yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde asker eğlencesinde havaya tüfekle ateş edilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

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Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde asker eğlencesi düzenleyen bir grup gencin buluştuğu gecede gruptan bir kişi tüfekle havaya ateş etti.

Tüfekten saçılan saçmaların isabet ettiği 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, havaya ateş ettiği iddia edilen M.E.Ö. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.