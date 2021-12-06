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HAYDİ ekibi, ‘kediye eziyet’ ihbarına giderken kaza yaptı: 2’si polis 3 yaralı

Çorum'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibinin kediye eziyet edildiği ihbarına gittikleri araç, otomobille çarpıştı. Kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

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HAYDİ ekibi, ‘kediye eziyet’ ihbarına giderken kaza yaptı: 2’si polis 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde çevre yolu İskilip kavşağında meydana geldi. Kediye eziyet edildiği yönündeki ihbar üzerine HAYDİ ekibi, bölgeye hareket etti.

Ekibi taşıyan araç, kontrolden çıkıp, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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