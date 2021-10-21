HDP Adıyaman eski il başkanı, PKK/KCK’dan gözaltına alındı

HDP Adıyaman eski İl Başkanı M.V., terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden Adıyaman'da gözaltına alındı.

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, HDP Adıyaman eski İl Başkanı M.V.’yi terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerine katılmak suçlamasıyla gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığında sorgusuna başlanılan M.V.’nin, ilk ifadesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünü tarafından talimat alan ‘toplumsal alan kontrolü’ grubunun oluşturulduğunu, bu grubun parti faaliyeti adı altında örgütün talimatlarını yerine getirdiğini, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristler için saygı duruşunda bulunduklarını, 2013 yılında, Bezar dağında 1994 yılında etkisiz hale getirilen 28 teröristi anma etkinliğine katıldığını itiraf ettiği öğrenildi.

M.V., sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilecek. DHA