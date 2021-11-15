Hemzemin geçitte servis minibüsüne yük treni çarptı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hemzemin geçitten geçmek isteyen servis minibüsüne yük treni çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında kapalı pazar yeri yakınındaki hemzemin geçitte meydana geldi.
İddiaya göre, İsmail T. yönetimindeki 11 S 5232 plakalı servis minibüsüne, hemzemin geçitten geçmek istediği sırada makinist Ercan A.’nın idaresindeki akaryakıt yüklü tren çarptı.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA