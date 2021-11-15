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Hemzemin geçitte servis minibüsüne yük treni çarptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hemzemin geçitten geçmek isteyen servis minibüsüne yük treni çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

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Hemzemin geçitte servis minibüsüne yük treni çarptı

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında  kapalı pazar yeri yakınındaki hemzemin geçitte meydana geldi.

İddiaya göre, İsmail T. yönetimindeki 11 S 5232 plakalı servis minibüsüne, hemzemin geçitten geçmek istediği sırada makinist Ercan A.’nın idaresindeki akaryakıt yüklü tren çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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