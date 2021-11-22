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Hırsızlık suçundan tutuklandı, hastanede firar etti

Nevşehir'de 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ali A. (43), sağlık raporu için getirildiği devlet hastanesinde firar etti.

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Hırsızlık suçundan tutuklandı, hastanede firar etti

Nevşehir’de hırsızlık suçundan gözaltına alınan Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Polis, Ali A.’yı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Nevşehir Devlet Hastanesi’ne getirdi.

Ali A., sağlık raporunun çıkması beklenirken polisin elinden kaçtı. Polis, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA

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