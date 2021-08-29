Hırsızlık şüphelisini şalvarını başına çekti!

Karaman'da bir evden bir alyans ve 45 bin TL çalan hırsızlık zanlılarından biri adliyeye sevk edildiği sırada tanınmamak için giydiği şalvarı başına kadar çekti.

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Karaman’da A.C.’ye ait evde 24 Ağustos’ta, bir alyans ve 45 bin TL’nin çalınması üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Evin çevresiyle ilçe genelindeki birçok güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelilerin hırsızlık suçundan kayıtları bulunan Zeynep T. (53), Sevim D. (32), Hanife Ç. (25) ve Halil İbrahim Ç. (59) olduğunu saptadı.

Özellikle lüks apartmanları hedef olarak seçen şüphelilerin, apartmana aile gibi girip, boş olduğunu saptadıkları evde hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlendi. Polis, şüphelilerin olayın ardından Kayseri’ye araçla kaçtığını da tespit etti. Ardından Kayseri polisiyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, bir alyans, 35 bin TL ile şüphelilerin hırsızlık günü giydikleri kıyafetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Karaman’a getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen ve emniyette susma haklarını kullanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Sevim D. tanınmamak için giydiği şalvarı, başına kadar çekti.

Sevim D., savcılıktaki ifadesinde ise evde ele geçirilen 35 bin TL’yi tarlada çalışarak kazandığını öne sürerek, ”Olay günü yapılan üst aramamda ele geçirilen 35 bin TL bana aittir. Ben bu parayı 2 ay boyunca tarlada çapa yaparak kazandım dedi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından ‘tutuklanmaları’ talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişi, yeni mahkeme sürecine kadar ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Şüpheli 4 kişinin, 22 Ağustos’ta da Niğde’nin Bor ilçesinde bir evden 1 milyon 600 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla yakalanıp, sevk edildiği mahkemece delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı belirtildi.