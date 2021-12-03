Hurda ve kağıt toplayıcılarına 17 yıla kadar hapsi istemiyle dava

Ümraniye'de, hurda ve kağıt toplayıcılarına yönelik yapılan denetim sırasında, denetime engel olmak için kağıt ve hurda malzemeleri yakarak yangın çıkardıkları gerekçesiyle 3 kişi hakkında 17'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Ümraniye’de, 4 Ekim'de hurda ve kağıt toplayıcılarına yönelik yapılan denetim sırasında, denetime engel olmaya çalıştıkları iddia edilen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümraniye'de bir sanayi sitesinin yanında herhangi bir izin ve ruhsat almadan hurdacılık faaliyeti gösteren 75 adresin belediye ekipleri tarafında tespit edildiği belirtildi.

Hurdacılık yapılan adreslerde denetim yapmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli, Yapı Kontrol Müdürlüğü personeli, Ruhsat Denetim Müdürlüğü personeli, sosyal güvenlik denetmeni, gelir uzmanı ile belediye personelinin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurlarıyla belirtilen adreslere denetim için gittikleri kaydedildi.

‘KAĞIT VE HURDA MALZEMELERLE YANGIN ÇIKARDILAR’

Ümraniye Esenkent Mahallesi'ndeki bir adreste yapılan denetimde şüpheliler Ahmet Karınca, Kamil Aytar, Mahmut Aktimur'un kimlik bilgileri tespit edilemeyen şüphelilerle birlikte söz konusu adreste bulunan kağıt ve hurda malzemeleri yakarak yangın çıkardıkları belirtildi.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNE ENGEL OLDUKLARI BELİRTİLDİ

Şüphelilerin kolluk kuvvetleri tarafından yangının söndürülmesine engel olmak için müştekileri taşlayarak, yaralanmalarına neden oldukları aktarıldığı iddianamede, Ümraniye Belediyesi'ne ait araç ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait çevik kuvvet ekipleri tarafından kullanılan 9 aracı taşlayarak zarar verdikleri ifade edildi.

17’ŞER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, şüphelilerin “kasten yangın çıkarma”, “kamu malına zarar verme” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından toplam 3'er yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep etti. Öte yandan savcılık şüphelilerin eylemlerini zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle cezalarında artırıma gidilmesini istedi.

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