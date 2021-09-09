Hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Ada, hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı.

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Standart boyut

Oto tamirciliği yapan babası Bülent Ada’nın yanında çıraklık yapan Ahmet Ada, ATV’nin test sürüşlerini de yaptı.

“ARABADAN DAHA İYİ VE GELİŞMİŞ OLDU”

Her türlü arazi şartında rahatlıkla ilerleyen ATV’nin hayali olduğunu söyleyen Ahmet,

“Daha önce de bir araba yapmıştım ama bu ondan daha iyi ve gelişmiş oldu. Bütün malzemeleri hurdadan topladım. ATV, her türlü arazi şartında gayet rahatlıkla gidebiliyor.

Her türlü arazide rahatlıkla ilerleyen ATV’ye kabin koymak istedim ama malzeme sıkıntısı var. Traktör kabini ona ağır olurdu. Şimdi portatif bir şey yapmayı planlıyorum” diye konuştu.

“KAFASINA TAKTIĞINI İLLA YAPMAK İSTİYOR”



Oğlunun çok akıllı olduğunu belirten Bülent Ada, “Kafasını bir şeye taktığı zaman illa yapmak istiyor. Ben de karışmıyorum, ‘Ahmet bu işin altından kalkar’ diyorum. Gerek okul dersleri gerek burada bana yardımcı olmasıyla çok iyi bir çocuk. Burada imkanlarımız kısıtlı. Torna, tesviye gibi aletler olsaydı, çok daha iyi olurdu” diye konuştu. (DHA)