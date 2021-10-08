Husumetli arkadaşı tarafından sokak ortasında vuruldu

Bursa'da R.D., para meselesi yüzünden husumetli olduğu arkadaşı E.A.'nın silahlı saldırısında bacağından yaralandı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 2 Ekim’de Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi.

R.D., sokakta yürürken para meselesi yüzünden husumetli olduğu arkadaşı E.A ile karşılaştı.

Hızlı adımlarla bölgeden uzaklaşmaya çalışan R.D., kendisini takip eden E.A. tarafından bacağından vuruldu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis, kaçan E.A,.’yı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)