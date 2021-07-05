Husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga

OIay, saat 20.30 sıralarında Ballıkuyu semti 1108 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile, bıçak ve sopalarla kavga etti.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayda 2 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi ise sopayla ve darp neticesinde yaralandı. Kavganın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada bıçaklanma sonucu ağır yaralanan Orhan A. ve hafif yaralanan Şükrü A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, sopa ve darp neticesinde yaralanan Sedat Y., Gülsüm Y. ve Vedat Y. çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis iki ailenin kavgasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan, hastanede tedaviye alınan Orhan A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. DHA

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