İBB, Maçka Demokrasi Parkı’nı yeniledi

İBB, Şişli’deki Maçka Demokrasi Parkı’nı yeniledi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile birlikte yenilenen parkı gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu tür yerleri yapmak, onarmak, güzelleştirmek değil, korumak da önemli. Gerçekten vatandaşlarımızın sahiplenmesi, koruması ve belki imalat kısmından 10-100 misli daha önemli, sürdürülebilir olması adına” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) tarafından yenilenen Maçka Demokrasi Parkı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“PARKLARA DOKUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Parkın kullanılamaz durumdaki kötü noktalarında çalışma yaptıklarını belirterek parka bir kimlik kazandırdıklarını söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti:

“Ama tabii burada bitmiyor. Bunun gibi yakın bölgede, diğer parklara da dokunmaya devam edeceğiz. Maçka Parkı, İstanbul’un göbeğinde, merkezinde önemli parklarımızdan birisi.

İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olan Nişantaşı, Osmanbey gibi, o bölgenin akışla beraber bu parklardan geçerek Taksim Meydanı’yla, Atatürk Kültür Merkezi'yle, İstiklal Caddesi’yle buluşacak güzel aksılar oluşturma konusunda çalışmalarımız da devam ediyor.

Maçka Parkı’mızın bu yeni hali İstanbul’umuza hayırlı olsun. Arkadaşlar güzel de bir tanımla, davetkar bir tanımla İstanbulluları ‘Maçka’da buluşalım' diyerek de davet ediyorlar.”

“BURASI HEPİMİZİN”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de ilçenin yeşil alan açısından çok şanssız bir nokta olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Burası, İstanbul’a, hatta İstanbul dışından gelen misafirlerimize de hizmet veriyor. O yüzden yenilenme ihtiyacı vardı. Yakında Mecidiyeköy Meydanı’nı açıyoruz. Yine Sayın Başkanımın ve ekibinin katkılarıyla.

Taksim Meydanı’na kadar olan alanın da düzenlemesi yapılacak. Artık burayı kullanan komşularımızın daha iyi kullanmasını, özen göstermesini de ayrıca rica ediyorum. Burası hepimizin, sadece yöneticilerden beklememek lazım.”

“KORUMAK DAHA ÖNEMLİ”

İmamoğlu da Keskin'e destek vererek “Önemli bir uyarıda bulundu başkan. Bu tür yerleri yapmak, onarmak, güzelleştirmek değil, korumak da önemli. Gerçekten vatandaşlarımızın sahiplenmesi, koruması ve belki imalat kısmından 10-100 misli daha önemli, sürdürülebilir olması adına” dedi.