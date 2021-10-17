İBB, tarihi Fener Evleri’ni restore edip galeriye dönüştürecek

İBB, İstanbul Balat'taki tarihi Fener Evleri'nde restorasyon çalışmasını sürdürüyor. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, restorasyon tamamlandıktan sonra Haliç’in kıyısındaki tarihi yapıların çağdaş sanat galerileri şeklinde kullanılacağını belirterek, “Önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Balat'ta Haliç kıyısındaki tarihi Fener Evleri'nde başlattığı restorasyon çalışmasını sürdürüyor.

“İŞGALE VE KÖTÜ KULLANIMA TERK ETMEYECEĞİZ”

Çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “İşgale, kötü kullanıma, yıkıma terk edilmiş İBB mülkü, dolayısıyla 16 milyon İstanbullunun olan tarihi eserleri tek tek restore edip yine İstanbulluların hizmetine sunuyoruz. İstanbul'un tarihi yapılarını işgale ve kötü kullanıma terk etmeyeceğiz, hepsini kurtaracağız” dedi.

18. YÜZYILA TARİHLENİYOR

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ise şu açıklamalarda bulundu:

“Burası taş oda olarak da tarih boyunca isimlendirilmiş. 18. yüzyıla tarihlendirdiğimiz 5 tane yapı bloğundan oluşuyor. Çeşitli dönemlerde farklı fonksiyonlarda kullanılmış. Depo olarak kullanılan, konaklama ihtiyacı olarak kullanılan, bazen eğlence ihtiyacı olarak kullanılan kısımları da var. Farklı fonksiyonlarla kullanılmış ama yakın geçmişimize bir çöküntü olarak gelmiş.”

ÇAĞDAŞ SANAT GALERİLERİNE DÖNÜŞECEK

Restorasyon tamamlandıktan sonra Haliç'in kıyısındaki 5 fener evinin çağdaş sanat müzesiyle işlevlendirilecek, çağdaş sanat galerileri şeklinde kullanılacağını belirten Özel, “Büyük oranda zorlayıcı uygulamaları tamamlamış olduk. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

İBB Miras ekiplerinin yaptığı çalışmalarla sıva altında kalan özgün işlemeleri de gün yüzüne çıkardığı bildirildi. Beş yapıdaki çalışmaların kademeli olarak tamamlanacağı belirtildi.