İBB’nin arkeolojik kazısında 7 iskelete ulaşıldı

İBB miras ekiplerinin Bukoleon Sarayı’nda devam ettiği arkeolojik kazı çalışmalarında 7 iskelete ulaşıldı. Ölüm sebepleri henüz bilinmeyen cesetlerin büyük bir muamma olduğunu dile getiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Dağınık vaziyetteki cesetler binlerce yıl öncesinde ani bir ölümü gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Sözcü İstanbul

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Sultanahmet’in sahil yolu kısmında bulunan 1600 yıllık Bukoleon Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na bağlı miras ekipleri, 2021 yılının ilk aylarında restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarına başlamıştı. Çalışmalar sırasında 1600 yıllık bir Bizans Çeşmesi'nin beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasının ardından, bu kez arkeolojik kazılarda 7 iskelete ulaşıldı.

“CESETLER, BİNLERCE YIL ÖNCESİNDE ANİ BİR ÖLÜMÜ GÖSTERİYOR”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Müthiş bir arkeolojik muamma, Bukoleon Sarayı kazısında 7 iskelete ulaştık. Dağınık vaziyetteki cesetler binlerce yıl öncesinde ani bir ölümü gösteriyor” açıklamasında bulundu.

“SİYASİ CİNAYET Mİ, DEPREM Mİ?”

Gelişme üzerine Polat, “Bir saray içinde bu insanlar nasıl öldü? Depremle bina üzerlerine mi çöktü? Bir siyasi cinayet mi? Bu bölüm zindan mıydı?” sorularını gündeme getirdi.

İBB miras ekiplerinin konuyla ilgili araştırmaları sürüyor.

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