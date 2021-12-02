İçişleri: 1’i gri kategoride 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 1'i terörden arananlar listesinde gri kategoride olmak üzere 4 teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikna çabaları sonucu 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilerek, terör örgütü PKK’da çözülmenin devam ettiği vurgusu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1’i terörden arananlar listesinde gri kategoride olmak üzere 4 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

* Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 186’ya yükseldi. DHA



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