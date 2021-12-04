İçişleri: Tunceli Ovacık kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma personeli Celil Mutlu'nun şehit olduğu, 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutalığı’na bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle 1i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9a yükseldi” denildi.

Teröristlerin kimliklerinin belirlendiği aktarılan açıklamanın devamında “Etkisiz hale getirilen teröristlerden 3’ünün turuncu, 2’sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Kahraman Jandarma personelimiz Celil Mutlu’nun katilleri etkisiz hale getirilerek, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı” ifadeleri kullanıldı.

MAĞARADA SIKIŞTIRILMIŞLARDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada “Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları’nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma’mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” demişti.

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