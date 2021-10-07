İcra takibi başlattığı kişiler avukatı vurdu

Konya Barosu'na kayıtlı Abdulkadir İnci isimli avukat, Konya Adalet Sarayı önünde icra takibi başlattığı kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan avukat Abdulkadir İnci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Müslüm EVCİ

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Olay Konya Adalet Sarayı önündeki otoparkta öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere avukat Abdulkadir İnci'nin borçlarından dolayı icra takibi başlattığı Kadir Ö. ve arkadaşı İsmail E. ile adliyenin karşısındaki çay ocağında buluştu. Görüşmenin ardından adliyede işleri olduğunu söyleyen Kadir Ö. ve İsmail E.’yi otomobile alan İnci, otopark girişinde silahlı saldırıya uğradı. Duyulan silah sesinin ardından olay yerine gelen emniyet ekipleri 2 saldırganı gözaltına aldı. Sağ ayağından yaralanan avukat İnci'nin ilk müdahalesi olay yerinden yapıldıktan sonra tedavi için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İnci'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

“KONYA BAROSU OLARAK SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, “Meslektaşlarımıza karşı yine bir saldırıyla karşı karşıyayız. Artık bu saldırılara bir ‘dur' denmeli. Meslektaşımız hakkında icra takibi başlattığı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırının hemen ardından şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili tanık beyanları ve kamera kayırları incelenmeye devam ediyor. Hastaneye kaldırılan meslektaşımızın durumu şu an iyi. Konya Barosu olarak sürecin takipçisi olacağız” dedi.