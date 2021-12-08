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İETT Garajı’nın içinde kaza: 2 yaralı

İstanbul İkitelli’de bulunan İETT Garajı’na park için gelen otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 15:01 - 08 Aralık 2021 Güncellenme:
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Kaza, saat 13.30 sıralarında Küçükçekmece İkitelli İETT Garajı içinde meydana geldi. Garaja kırtasiye malzemesi getiren hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken, garaja park için gelen İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Sedat Saraç ile Gökmen Demircioğlu yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırırken, araçlarda hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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