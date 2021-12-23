İETT otobüsü şoförü, yolcuya bıçak çekti

İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcunun üstüne yürüyerek, bıçak çekti. Başka bir yolcu tarafından cep telefonunu kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. İETT ise yolcuya bıçak çeken şoförün sertifikasının iptal edildiğini açıkladı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 34 JK 1228 plakalı İETT otobüsünün şoförü, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı yolcunun üstüne yürüyerek, bıçak çekti.

Yolcuların tepkisi üzerine yerine geçen şoför, aracını kullanarak uzaklaştı.

SERTİFİKASI İPTAL EDİLDİ

İETT’den olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Ataşehir İlçesi'nde, 19E hattında yolcularla tartışma yaşayan İUAŞ şoförünün yolcuya bıçak çektiğini gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İETT tarafından şoför hakkında soruşturma başlatıldı.

* Şoförün toplu taşımada hizmet vermesini sağlayan sertifikası tümüyle iptal edildi. İETT tarafından söz konusu olayın yaşandığı otobüs de bağlanarak seferden çekildi.

* Yeni bir şoför göreve başlayana kadar araç servis dışı bırakıldı. Tartışmanın yaşanmasının ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafları karakola götürdü.

* Karakolda ifadeleri alınan şoför ve yolcular birbirlerinden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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